До 17 000 грн: какая ответственность за нарушение комендантского часа в Украине

С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час.

Он предусматривает запрет пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа, рассказал юрист, кандидат в члены Ассоциации юристов Украины, младший лейтенант запаса Владимир Романчук, сообщает Факты ICTV.

По словам юриста, сейчас в Украине предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа в виде штрафа от 170 до 510 грн. Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток. Выписывать штраф могут не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля.

Если вас во время нарушения комендантского часа встречают не только полицейские, но и нацгвардейцы, муниципальная стража, территориальная оборона или другие представители правоохранительных органов или ВСУ, которые привлечены к охране общественного порядка во время комендантского часа, они также могут привлекать вас к административной ответственности, — сказал юрист.

Сейчас комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции;

проверять документы;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

Напомним, недавно Верховная Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Согласно проекту закона №10195, нарушение комендантского часа повлечет за собой штраф, который будет составлять от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 8 500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, будут штрафовать на вдвое большую сумму. За соответствующее нарушение бизнесом предпринимателю придется выложить от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении штраф тоже будет расти вдвое.

Однако, по словам Романчука, депутаты так и не приняли законопроект №10195 во втором чтении, поэтому фактически сейчас он не действует.

Напомним, комендантский час в Днепре и Днепропетровской области действует с 00:00 до 05:00, за исключением двух районов: Никопольский район — с 23:00 до 04:00; Синельниковский район — с 22:00 до 05:00.

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