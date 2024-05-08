В Днепре разоблачили «риелторку», которая выманивала из людей деньги

В Днепре разоблачили женщину, которая брала деньги за аренду и обрывала связь с арендатором.

42-летняя женщина, которую уже ловили на мошенничестве, размещала на популярной онлайн-площадке объявление, где предлагала квартиры в аренду. Потенциальные клиенты, видя привлекательную цену, откликались и связывались с псевдо-риелторкой.

Как рассказала правоохранителям одна из пострадавших клиенток, при общении с псевдо-арендатором она получила уведомление с номером банковской карты для внесения оплаты за аренду жилья. После осуществления финансовой операции, злоумышленница прекратила коммуникацию с жертвой и перестала выходить на связь.

Впоследствии днепровские полицейские вышли на мошенницу и собрали доказательства. Дело с обвинительным актом правоохранители направили в суд на рассмотрение.

Полицейские Днепра обращаются к гражданам быть осмотрительными во время найма жилья. Мошенники могут размещать объявления об аренде жилья по привлекательным ценам. После первых устных договоренностей «арендодатель» просит аванс, как гарантию, – осторожно: это могут быть мошенники! — отмечают в полиции.

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