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  • «Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала

«Втюхали» ребенку один пион за 180 грн: в Днепре цветочный киоск оказался в центре скандала

Сегодня 17:49
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Жительница Днепра пожаловалась на цветочный киоск, продавцы которого "втюхали" ее сыну пион по высокой цене.

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В Днепре продали ребенку один пион за 180 гривен. Продавец заверила школьника, что это «эксклюзивный цветок». В то же время мама мальчика утверждает, что растение вполне обычное, а его цена завышена.

Как вам пионы за 180 грн за штуку? Продавец сказала ребенку, что они эксклюзивны. Эх, так и живем, – пожаловалась Ольга в Facebook-сообществе «Левый берег Днепр».

Цветы мальчик приобрел на собственные карманные деньги, которые экономил, чтобы сделать приятное маме на день рождения. Именно поэтому, когда продавщица посоветовала купить «эксклюзивный» цветок, ребенок согласился заплатить за него 180 гривен.

В комментариях разгорелась пылкая дискуссия. Днепряне разделяют возмущение женщины и отмечают, что цветок действительно не стоит таких денег.

Новости Днепра про

Комментаторы призывают обратиться в киоск и отдать продавцу некачественный цветок.

Новости Днепра про

В то же время днепряне отмечают, что нужно сначала разобраться в том, откуда привезен этот пион, и уже тогда можно говорить о том, оправдана ли цена.

Новости Днепра про

Цена на импортные пионы сейчас стартует от 115 гривен. Всё зависит от сорта и вида.

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Если цветок действительно привезен из-за границы, тогда цена в 180 гривен за одну штуку хоть и высокая, но вполне оправданная.

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