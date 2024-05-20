Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об’єднають маршрути

У Дніпрі 20 травня з 9:30 до 16:00 зміняться напрямки деяких маршрутів.

Через ремонтні роботи над елементами благоустрою в межах трамвайної колії по вулиці 128-ї Бригади Тероборони трамваї №11 та №15 будуть курсувати за об’єднаним маршрутом: Дніпровський машинобудівний завод – вул. Робоча – вул. Володимира Антоновича – просп. Івана Мазепи – вул. Криворізька – просп. Івана Мазепи – вул. Володимира Антоновича – вул. Робоча – Дніпровський машинобудівний завод.

Про це повідомляє Департамент транспорту та інфрастуктури Дніпра.

Раніше ми писали, що у Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом.

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