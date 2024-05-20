Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об’єднають маршрути

20.05.2024 08:29
просмотров

У Дніпрі 20 травня з 9:30 до 16:00 зміняться напрямки деяких маршрутів.

Новости Днепра про Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об'єднають маршрути

Через ремонтні роботи над елементами благоустрою в межах трамвайної колії по вулиці 128-ї Бригади Тероборони трамваї  №11 та №15 будуть курсувати за об’єднаним маршрутом: Дніпровський машинобудівний завод – вул. Робоча – вул. Володимира Антоновича – просп. Івана Мазепи – вул. Криворізька – просп. Івана Мазепи – вул. Володимира Антоновича – вул. Робоча – Дніпровський машинобудівний завод.

Про це повідомляє Департамент транспорту та інфрастуктури Дніпра.

Раніше ми писали, що у Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом. 

Новости Днепра про Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об'єднають маршрутиУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об'єднають маршрутиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату
    Новини Дніпра
    Вчора 10:53
    У Кривому Розі на території дитсадка знайшли гранату

    У Кривому Розі на території дитячого садочка знайшли гранату.

    На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою
    Новини Дніпра
    20.05.2024 17:39
    На Дніпропетровщині чоловік впав у глибоку яму з водою

    У Кривому Розі чоловік впав до глибокої ями з водою.

    На Дніпропетровщині чоловік розбещував дітей своїх сусідів
    Новини Дніпра
    20.05.2024 16:50
    На Дніпропетровщині чоловік розбещував дітей своїх сусідів

    Житель Нікополя розбещував дітей своїх сусідів.

    Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВА
    Новини Дніпра
    20.05.2024 13:18
    Вибухи на Дніпропетровщині 20 травня: подробиці від ОВА

    На Криворіжжі вдень 20 травня чули звуки вибухів.

    Наверх