Сьогодні деякі трамваї у Дніпрі об’єднають маршрути

Через ремонтні роботи над елементами благоустрою в межах трамвайної колії по вулиці 128-ї Бригади Тероборони трамваї №11 та №15 будуть курсувати за об’єднаним маршрутом: Дніпровський машинобудівний завод – вул. Робоча – вул. Володимира Антоновича – просп. Івана Мазепи – вул. Криворізька – просп. Івана Мазепи – вул. Володимира Антоновича – вул. Робоча – Дніпровський машинобудівний завод.
Про це повідомляє Департамент транспорту та інфрастуктури Дніпра.
Раніше ми писали, що у Дніпрі популярні трамваї тимчасово будуть курсувати за обʼєднаним маршрутом.
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