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Спортсменка з Дніпра отримала “бронзу” в забігу в Марокко

Сьогодні 07:35
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Дніпрянка Анна Рижикова взяла участь у забігу на "Діамантовій лізі" у Мараккеші та посіла 3 місце.

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Етап “Діамантової ліги” відбувся вчора, 19 травня. 

Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. 

Для спортсменки це був другий старт у сезоні. Вона завершила його з результатом 55,09, чим перевершила свій найкращий результат минулого сезону на 0,79 секунди. 

Раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування.

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