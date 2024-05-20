Спортсменка з Дніпра отримала “бронзу” в забігу в Марокко

Етап “Діамантової ліги” відбувся вчора, 19 травня.
Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.
Для спортсменки це був другий старт у сезоні. Вона завершила його з результатом 55,09, чим перевершила свій найкращий результат минулого сезону на 0,79 секунди.
Раніше ми писали, що спортсменки з Дніпра вибороли 3 медалі на чемпіонаті України з фехтування.
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