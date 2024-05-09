На Днепропетровщине будут судить мужчину, который в течение 8 месяцев насиловал малолетнюю падчерицу

По данным следствия, ранее судимый житель Павлоградского района в течение 8 месяцев насиловал малолетнюю падчерицу, когда жены не было дома. Обвиняемый запугивал ребенка и применял физическую силу, чтобы она не смогла сопротивляться.
Кроме того, мужчина изготовил файл порнографического характера с участием потерпевшей. На момент начала совершения противоправных действий девочке было 6 лет.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Сейчас ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту изнасилования малолетнего ребенка и изготовления детской порнографии (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины). Обвиняемый находится под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки.
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