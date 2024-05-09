До 17:00: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии (АДРЕСА)

Важная информация!

Сегодня, 9 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Независимости: 18-Б;

ул. Запорожское шоссе 30-Л, 60, 60-К, 68;

ул. Надежды Алексеенко: 106.

Об этом сообщили в городском совете.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что из Днепра в пригород три дня будет курсировать бесплатный автобус.

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