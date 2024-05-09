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  • В Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял (ВИДЕО)

В Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял (ВИДЕО)

Сегодня 10:28
просмотров

Молодого человека, который хотел спасти кота, но застрял сам, пришлось спасать ГСЧС-никам.

Новости Днепра про В Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял (ВИДЕО)

На Ингульце в Кривом Роге спасатели сняли с дерева 17-летнего парня, пытавшегося помочь коту.

Пушистика, залезшего на дерево, подросток заметил вечером. Юноша решил помочь бедняге спуститься вниз.

Однако что-то пошло не по плану и пушистый залез выше по веткам, а его спасателю понадобилась помощь ГСЧС слезть с дерева, сообщает местный тг-канал «На часі».

О судьбе котика информации пока нет. На видео слышно, что один из спасателей спрашивал, где кот, но потом видео оборвалось.

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Новости Днепра про В Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Кривом Роге спасатели снимали с дерева 17-летнего юношу, который полез за котом и застрял (ВИДЕО)Русский

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