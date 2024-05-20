Предприниматель из Желтых Вод убедил знакомого, что тот в розыске, чтобы выманить 2,5 млн грн

В Днепропетровской области будут судить предпринимателя, выманившего у своего знакомого 2,5 млн гривен, которые тот получил за погибшего сына.

Предприниматель из Желтых Вод обманул отца погибшего военного более чем на 2,5 млн грн, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Мужчина узнал о том, что его знакомый получил государственную помощь за сына-военнослужащего, погибшего на войне. Во время личных встреч он убедил потерпевшего, что его якобы разыскивает полиция за совершение тяжкого преступления, которое он на самом деле не совершал.

Предприниматель пообещал помочь избежать наказания за 2,5 млн. денежного вознаграждения. Мужчина, которого запугали тюремным сроком, согласился на авантюру и передал знакомому деньги.

Впрочем, впоследствии правоохранители разоблачили предпринимателя. Против него открыли дело по факту завладения чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах.

Для возмещения нанесенного ущерба наложен арест на недвижимое и движимое имущество обвиняемого на общую сумму 2,7 млн ​​грн, а также направлен в суд гражданский иск.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: