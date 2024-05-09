У Кривому Розі рятувальники знімали з дерева 17-річного юнака, який поліз за котом та застряг (ВІДЕО)

Юнака, який хотів врятувати кота, але застряг сам, довелося рятувати ДСНС-никам.

На Інгульці у Кривому Розі рятувальники зняли з дерева 17-річного хлопця, який намагався допомогти коту.

Пухнастика, який заліз на дерево, підліток помітив ввечері. Юнак вирішив допомогти бідосі спуститися вниз.

Однак щось пішло не за планом і пухнастий заліз вище по гілках, а його рятувальнику знадобилась допомога ДСНС аби злізти з дерева, повідомляє місцевий тг-канал “На часі”.

Про долю котика наразі інформації немає. На відео чутно, що один із рятувальників питав, де кіт, але потім відео обірвалося.

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