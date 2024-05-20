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Вранці на Дніпропетровщині спалахнув гараж

Сьогодні 07:54
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У Павлограді на проспекті Шахтобудівників виникла пожежа.

Новости Днепра про Вранці на Дніпропетровщині спалахнув гараж

Подія сталася 20 травня о 05:18. Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини.

За попередньою інформацією, на відкритій території, поряд з гаражним боксом, схопилося полум’ям сміття. Після чого вогонь перекинувся на дах гаражу та пошкодив його перекриття.

Пожежа була ліквідована вогнеборцями о 05:44.

Загиблих або травмоманих немає.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горів житловий будинок.

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