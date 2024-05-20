Вранці на Дніпропетровщині спалахнув гараж

Подія сталася 20 травня о 05:18. Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровщини.
За попередньою інформацією, на відкритій території, поряд з гаражним боксом, схопилося полум’ям сміття. Після чого вогонь перекинувся на дах гаражу та пошкодив його перекриття.
Пожежа була ліквідована вогнеборцями о 05:44.
Загиблих або травмоманих немає.
Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині горів житловий будинок.
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