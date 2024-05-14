У Кам’янському дядько, який жорстоко побив племінника з інвалідністю, отримав тюремний строк

У Кам'янському на Дніпропетровщині судили чоловіка, який жорстоко побив свого племінника.

Чоловіка, який побив дитину, засудили до семи років ув’язнення.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, 44-річний чоловік навмисне наніс 8-річному хлопчику тяжкі тілесні ушкодження. Як з’ясували під час слідства правоохоронці, житель Кам’янського залишився з п’ятьма дітьми своєї дружини та сестри, поки жінки були на заробітках закордоном.

Один із хлопчиків, за яким тимчасово наглядав чоловік, має інвалідність. Це 8-річний син сестри підозрюваного. Рідний дядько, на ґрунті гніву через вади здоров’я племінника, завдав йому численних ударів рукою та ременем по тілу.

Удари були настільки сильними, що дитину довелося ушпиталити до лікарні у важкому стані. Наразі хлопчик знаходиться з матір’ю. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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