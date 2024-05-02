Будет ли в Днепре и области комендантский час на Пасху

Глава ОВА рассказал, отменят ли в Днепре комендантский час на Пасху.

В эти выходные православные верующие уже в третий раз будут праздновать Пасху во время полномасштабного вторжения.

Как сообщил руководитель ОВА Лысак, в этом году, как и в предыдущие разы, не будут отменять комендантский час.

Запрещается проведение массовых собраний. Следует избегать значительного скопления людей в одном месте. Кроме того, в области не отменяется комендантский час. И в это время нельзя находиться на улицах, – пишет Лысак.

Пасхальные богослужения, освящение корзин рекомендуют проводить до и после комендантского часа, а верующих должны проинформировать о доступных укрытиях.

Полиция, ГСЧС, медики – все будут работать в усиленном режиме.

Напомним, ранее стало известно, как в Днепре на Пасху и в поминальные дни будет работать общественный транспорт. Мы также рассказывали пасхальные лайфхаки – как покрасить яйца натуральными красителями и делали обзор цен на пасхальную корзину.

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