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Чи буде в Дніпрі та області комендантська година на Великдень

Сьогодні 17:01
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Очільник ОВА розповів, чи скасують у Дніпрі комендантську годину на Великдень.

Новости Днепра про Чи буде в Дніпрі та області комендантська година на Великдень

Цими вихідними православні віряни вже втретє святкуватимуть Великдень під час повномасштабного вторгнення.

Як повідомив керівник ОВА Лисак, цього року, як і попередні рази, не скасовуватимуть комендантську годину. 

Наразі забороняється проведення масових зібрань. Варто уникати значного скупчення людей в одному місці. Крім того, в області не скасовується комендантська година. І в цей час не можна перебувати на вулицях, – пише Лисак.

Великодні богослужіння, освячення кошиків рекомендують проводити до та після комендантської години, а вірян мають проінформувати про доступні укриття. 

Поліція, ДСНС, медики – усі працюватимуть у посиленому режимі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт. Ми також розповідали великодні лайфхаки – як пофарбувати яйця натуральними барвниками та робили огляд цін на великодній кошик. 

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Новости Днепра про Чи буде в Дніпрі та області комендантська година на ВеликденьУкраїнська

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