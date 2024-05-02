Чи буде в Дніпрі та області комендантська година на Великдень

Цими вихідними православні віряни вже втретє святкуватимуть Великдень під час повномасштабного вторгнення.
Як повідомив керівник ОВА Лисак, цього року, як і попередні рази, не скасовуватимуть комендантську годину.
Наразі забороняється проведення масових зібрань. Варто уникати значного скупчення людей в одному місці. Крім того, в області не скасовується комендантська година. І в цей час не можна перебувати на вулицях, – пише Лисак.
Великодні богослужіння, освячення кошиків рекомендують проводити до та після комендантської години, а вірян мають проінформувати про доступні укриття.
Поліція, ДСНС, медики – усі працюватимуть у посиленому режимі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як у Дніпрі на Великдень та у поминальні дні працюватиме громадський транспорт. Ми також розповідали великодні лайфхаки – як пофарбувати яйця натуральними барвниками та робили огляд цін на великодній кошик.
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