В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело

В четверг, 2 мая, на Новом мосту образовалась пробка.
Есть усложнение движения на Центральном мосту в сторону правого берега в связи с ДТП, сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Предварительно известно, что движение затруднено из-за ДТП при участии мотоциклиста. Информации о пострадавших пока нет.
Будьте внимательны за рулем.
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