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В Днепре Новый мост «стоит» в пробках: в чем дело

Сегодня 16:27
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В Днепре на Новом мосту из-за ДТП образовалась пробка.

Новости Днепра про В Днепре Новый мост

В четверг, 2 мая, на Новом мосту образовалась пробка.

Есть усложнение движения на Центральном мосту в сторону правого берега в связи с ДТП, сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Предварительно известно, что движение затруднено из-за ДТП при участии мотоциклиста. Информации о пострадавших пока нет.

Будьте внимательны за рулем.

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