У Дніпрі Новий міст “стоїть” в заторах: у чому річ

У четвер, 2 травня, на Новому мосту утворився затор.
Спостерігаємо ускладнення руху на Центральному мосту у бік правого берега у зв’язку з ДТП, повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.
Попередньо відомо, що рух ускладнено через ДТП за участі мотоцикліста. Інформації про постраждалих наразі немає.
Будьте уважні за кермом.
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