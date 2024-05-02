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У Дніпрі Новий міст “стоїть” в заторах: у чому річ

Сьогодні 16:27
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У Дніпрі на Новому мосту через ДТП утворився затор.

Новости Днепра про У Дніпрі Новий міст

У четвер, 2 травня, на Новому мосту утворився затор. 

Спостерігаємо ускладнення руху на Центральному мосту у бік правого берега у зв’язку з ДТП, повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра. 

Попередньо відомо, що рух ускладнено через ДТП за участі мотоцикліста. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Будьте уважні за кермом. 

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