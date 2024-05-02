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  • Дороже, чем в Днепре: в городе на Днепропетровщине повысили цену проезда в маршрутках

Дороже, чем в Днепре: в городе на Днепропетровщине повысили цену проезда в маршрутках

Сегодня 18:46
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В Желтых Водах в Днепропетровской области повысили цену проезда в некоторых маршрутках.

Новости Днепра про Дороже, чем в Днепре: в городе на Днепропетровщине повысили цену проезда в маршрутках

В Желтых Водах подняли тарифы на проезд в транспорте, но не всем.

С 1 мая стоимость проезда в городских маршрутках Желтых Вод составляет 20 грн, говорится на сайте исполкома.

Повышение касается маршрутов №3 и №7. Это одни из маршрутов, популярных среди местных жителей.

Повышение тарифов объясняют увеличением на законодательном уровне размера минимальной заработной платы, а также ростом цены на горюче-смазочные материалы, значительным повышением цен на запасные части, расходные материалы на содержание транспортных средств.

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