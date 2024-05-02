Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршрутках

З 1 травня вартість проїзду у міських маршрутках Жовтих Вод складає 20 грн, йдеться на сайті виконкому.
Підвищення стосується маршрутів №3 і №7. Це одні із маршрутів, які є популярними серед місцевих жителів.
Підвищення тарифів пояснюють збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, а також зростанням ціни на паливно-мастильні матеріали, значним підвищенням цін на запасні частини, витратні матеріали на утримання транспортних засобів.
Читайте також:
Автор:
Через самовільну стоянку в одному із дворів Дніпра пожежники насилу…
Наступного тижня розпочинається пісенний конкурс «Євробачення». Цього року Україна братиме…
Очільник ОВА розповів, чи скасують у Дніпрі комендантську годину на…
У Дніпрі на Новому мосту через ДТП утворився затор.