Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршрутках

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в деяких маршрутках.

У Жовтих Водах тарифи на проїзд в транспорті, але не всім.

З 1 травня вартість проїзду у міських маршрутках Жовтих Вод складає 20 грн, йдеться на сайті виконкому. Підвищення стосується маршрутів №3 і №7. Це одні із маршрутів, які є популярними серед місцевих жителів. Підвищення тарифів пояснюють збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, а також зростанням ціни на паливно-мастильні матеріали, значним підвищенням цін на запасні частини, витратні матеріали на утримання транспортних засобів.

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