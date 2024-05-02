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  • Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршрутках

Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршрутках

Сьогодні 18:46
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У Жовтих Водах на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в деяких маршрутках.

Новости Днепра про Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршрутках

У Жовтих Водах тарифи на проїзд в транспорті, але не всім.
 

З 1 травня вартість проїзду у міських маршрутках Жовтих Вод складає 20 грн, йдеться на сайті виконкому. 

Підвищення стосується маршрутів №3 і №7. Це одні із маршрутів, які є популярними серед місцевих жителів.

Підвищення тарифів пояснюють збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, а також зростанням ціни на паливно-мастильні матеріали, значним підвищенням цін на запасні частини, витратні матеріали на утримання транспортних засобів.

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Новости Днепра про Дорожче чим у Дніпрі: у місті на Дніпропетровщині підвищили ціну проїзду в маршруткахУкраїнська

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