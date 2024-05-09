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Перекриття вулиці Ливарної у Дніпрі: коли планують знову відкрити рух

Сьогодні 14:42
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Стало відомо, коли завершать капітальний ремонт вулиці Ливарної.

Новости Днепра про Перекриття вулиці Ливарної у Дніпрі: коли планують знову відкрити рух

У Дніпрі планують завершити реконструкцію та відновити рух транспорту на вулиці Ливарній вже на початку вересня. 

Як йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра, на вулиці Ливарній перекрито рух транспорту. Причина – виконання робіт з реконструкції. 

Нагадаємо, у документі виконкому міської ради раніше зазначалося, що рух цією ділянкою перекриють з 1 квітня для транспортних засобів на невизначений термін. 

По периметру зони виконання робіт мали встановити тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення на огорожі, які демонтують після завершення робіт.

Однак тепер з’явилася орієнтовна дата завершення робіт. Це 1 вересня. Тож реконструкцію мають закінчити до осені. 

Новости Днепра про Перекриття вулиці Ливарної у Дніпрі: коли планують знову відкрити рух

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Новости Днепра про Перекриття вулиці Ливарної у Дніпрі: коли планують знову відкрити рухУкраїнська

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