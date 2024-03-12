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  • Пішов з дому та зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика

Пішов з дому та зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика

Сьогодні 06:45
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішов з дому та зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика

Криворізькі правоохоронці розшукують 13-річного Данила Башмакова.

11 березня хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 13 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури, русяве волосся, зелені очі.

Був одягнений: коротка чорна куртка з червоними вставками, чорні штани та білі кросівки, чорна шапка з надписом «23».

Якщо ви бачили Данила чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067)-638-07-71 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Пішов з дому та зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчикаУкраїнська

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