Пішов з дому та зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 13-річного хлопчика

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Криворізькі правоохоронці розшукують 13-річного Данила Башмакова.

11 березня хлопець пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 13 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури, русяве волосся, зелені очі.

Був одягнений: коротка чорна куртка з червоними вставками, чорні штани та білі кросівки, чорна шапка з надписом «23».

Якщо ви бачили Данила чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (067)-638-07-71 або 102.

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