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  • Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

Сегодня 06:45
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

Криворожские правоохранители разыскивают 13-летнего Даниила Башмакова.

11 марта мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза.

Был одет: короткая черная куртка с красными вставками, черные брюки и белые кроссовки, черная шапка с надписью «23».

Если вы видели Даниила или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (067)-638-07-71 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчикаУкраїнська Новости Днепра про Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчикаРусский

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