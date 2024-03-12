Ушел из дома и пропал без вести: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнего мальчика

Криворожские правоохранители разыскивают 13-летнего Даниила Башмакова.
11 марта мальчик ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: на вид 13 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, русые волосы, зеленые глаза.
Был одет: короткая черная куртка с красными вставками, черные брюки и белые кроссовки, черная шапка с надписью «23».
Если вы видели Даниила или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (067)-638-07-71 или 102.
Важна любая информация!
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