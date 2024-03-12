У Дніпрі погрожували підірвати дві лікарні

"Мінери" знову активізувалися...

11 березня до поліції надійшло два повідомлення про замінування Центру матері та дитини імені Руднєва та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили медичні заклади, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.

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