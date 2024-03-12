У Дніпрі погрожували підірвати дві лікарні

11 березня до поліції надійшло два повідомлення про замінування Центру матері та дитини імені Руднєва та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили медичні заклади, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо.
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