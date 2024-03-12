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У Дніпрі погрожували підірвати дві лікарні

Сьогодні 10:00
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"Мінери" знову активізувалися...

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати дві лікарні

11 березня до поліції надійшло два повідомлення про замінування Центру матері та дитини імені Руднєва та Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили медичні заклади, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо. 

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Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати дві лікарніУкраїнська

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