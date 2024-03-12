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Мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо

Сьогодні 09:00
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Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
Новости Днепра про Мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо

Фото умовне.

Учора, 11 березня, мешканець Дніпра у підвалі свого приватного будинку, під час проведення земельних робіт, виявив на глибині 3-4 метрів вибухонебезпечний предмет застарілого зразка, схожий на снаряд АС-76 мм.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Дніпрянин відразу викликав на місце спеціальні служби. Вибухотехніки вивезли снаряд за межі міста та знищили на підривному майданчику.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомоУкраїнська

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