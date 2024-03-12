Мешканець Дніпра у підвалі свого будинку виявив снаряд: що відомо

Учора, 11 березня, мешканець Дніпра у підвалі свого приватного будинку, під час проведення земельних робіт, виявив на глибині 3-4 метрів вибухонебезпечний предмет застарілого зразка, схожий на снаряд АС-76 мм.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Дніпрянин відразу викликав на місце спеціальні служби. Вибухотехніки вивезли снаряд за межі міста та знищили на підривному майданчику.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в 300 метрах від житлового будинку знайшли снаряд: що відомо.
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Александра Лучка
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