В Днепре угрожали взорвать две больницы

11 марта в полицию поступило два сообщения о минировании Центра матери и ребенка имени Руднева и Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители обследовали медицинские учреждения, никаких взрывчатых предметов они не нашли. Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра в подвале своего дома обнаружил снаряд: что известно.
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