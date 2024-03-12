Агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область: трое пострадавших, без света — более 1700 семей

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровскую область.

Вчера вечером агрессор трижды обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольщину — целился по райцентру и Червоногригорьевской громаде.

К сожалению, пострадали 49-летний мужчина и женщины 42 и 48 лет. Они будут лечиться амбулаторно.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Вражеские снаряды разрушили частный дом, еще 17 — повредили. Повреждены и 11 хозяйственных построек, 5 авто, магазин. А еще — газопроводы и линии электропередач. Без света остались более 1700 семей.

Ночью взрывы утихли. Повсюду по области — без атак, — добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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