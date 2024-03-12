Еще 8 марта уехал из дома: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину

Криворожские правоохранители разыскивают 60-летнего Валерия Ковалева.
Известно, что 8 марта мужчина уехал из дома на автомобиле Opel Astra и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 60 лет, рост 176 см, среднего телосложения, короткие волосы с сединой, карие глаза.
Был одет в коричневую куртку, коричневые джинсы, темно-красный свитер, коричневые кроссовки.
Если вы видели Валерия или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (097) 356 29 87 или 096 198 75 20.
Важна любая информация!
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