Когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти

В Днепре весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта.

В Гумдепе Днепра сообщили, что весенние каникулы начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта включительно. У детей будет неделя, чтобы отдохнуть, набраться сил перед последней четвертью в этом учебном году, которая начнется с понедельника, 1 апреля.

Последняя четверть, второй семестр и обучение в школах Днепра в 2023-2024 завершатся 31 мая. По документам учебный год продлится 30 июня, но уже 1 июня 1-10 классы уйдут на каникулы. В то же время, 11-классники будут сдавать НМТ.

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