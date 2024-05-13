У Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла: деталі

У Дніпрі планують затвердити розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань мешканців квартир у будинку на площі Вокзальній, 1, який постраждав 19 квітня через ворожий ракетний обстріл. Відповідне рішення планують затвердити на найближчому засіданні виконкому міської ради.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що йдеться про 28 квартир.
За результатами технічного обстеження мешканців цих осель рекомендовано тимчасово відселити на період ремонтних робіт, – зазначили у міськраді.
Для однокімнатної квартири розмір матдопомоги становитиме 9 000 грн, двокімнатної – 13 000 грн, трикімнатної (або більше кімнат) – 15 000 грн. Матеріальну допомогу на оренду житла мешканці квартир згаданого будинку отримуватимуть щомісячно, починаючи з травня.
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