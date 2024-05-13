Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла: деталі

У Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла: деталі

Сьогодні 07:15
просмотров

Розмір матдопомоги становитиме від 9 000 грн до 15 000 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла: деталі

У Дніпрі планують затвердити розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань мешканців квартир у будинку на площі Вокзальній, 1, який постраждав 19 квітня через ворожий ракетний обстріл. Відповідне рішення планують затвердити на найближчому засіданні виконкому міської ради.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що йдеться про 28 квартир.

За результатами технічного обстеження мешканців цих осель рекомендовано тимчасово відселити на період ремонтних робіт, – зазначили у міськраді.

Для однокімнатної квартири розмір матдопомоги становитиме 9 000 грн, двокімнатної – 13 000 грн, трикімнатної (або більше кімнат) – 15 000 грн. Матеріальну допомогу на оренду житла мешканці квартир згаданого будинку отримуватимуть щомісячно, починаючи з травня.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі мешканці будинку на площі Вокзальній отримуватимуть матдопомогу на оренду житла: деталіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:28
    Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

    Підготуйтеся!

    Сили ППО знищили ворожу ціль над Криворіжжям
    Новини Дніпра
    Вчора 19:33
    Сили ППО знищили ворожу ціль над Криворіжжям

    Вартові неба знищили ворожу ціль над Криворіжжям.

    У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 18:31
    У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка

    Сьогодні у Дніпрі на вулиці Військово-Морська сталася стрілянина.

    Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією
    Новини Дніпра
    Вчора 17:58
    Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією

    Державна прикордонна служба затримала групу чоловіків з Дніпропетровської та Харківської…

    Наверх