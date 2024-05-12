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Сили ППО знищили ворожу ціль над Криворіжжям

Сьогодні 19:33
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Вартові неба знищили ворожу ціль над Криворіжжям.

Новости Днепра про Сили ППО знищили ворожу ціль над Криворіжжям

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям. Ви – міць, — заявив очільник ОВА.

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник.

Також Сергій Лисак повідомив про те, що за день Нікопольщина пережила 6 атак.

Ворог гатив по населеним пунктам району з важкої артилерії. Окупанти випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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