Сили ППО знищили ворожу ціль над Криворіжжям

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям. Ви – міць, — заявив очільник ОВА.
Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник.
Також Сергій Лисак повідомив про те, що за день Нікопольщина пережила 6 атак.
Ворог гатив по населеним пунктам району з важкої артилерії. Окупанти випустили понад півтора десятка снарядів. Били й дронами-камікадзе.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
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