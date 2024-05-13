У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Сьогодні вночі о 01:06 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Дніпровських Хвиль Амур-Нижньодніпровського району.
Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що пожежа виникла на території приватного підприємства в деревообробному цеху. Горіло обладнання та сировина на площі 30 кв. м.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежу ліквідували о 03:24. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання залучили 26 рятувальників та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя.
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Александра Лучка
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