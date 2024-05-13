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  • У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Сьогодні 08:40
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Загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Сьогодні вночі о 01:06 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Дніпровських Хвиль Амур-Нижньодніпровського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що пожежа виникла на території приватного підприємства в деревообробному цеху. Горіло обладнання та сировина на площі 30 кв. м.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Пожежу ліквідували о 03:24. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)

До гасіння займання залучили 26 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя.

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Новости Днепра про У Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО)Українська

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