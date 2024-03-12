Житель Днепра бородой протащил 2,5-тонный микроавтобус

Днепровский силач-экстремал Дмитрий Грунский установил еще один удивительный рекорд.

Через несколько месяцев после двух последних мировых рекордов силач Дмитрий Грунский побил еще три.

35-летний днепрянин установил три силовых рекорда за один день, используя бороду, шею и зубы:

Самая тяжелая машина, которую тянут за бороду – 2 тонны 580 кг.

Самый тяжелый автомобиль, тянущийся за шею – 7 тонн 760 кг

Больше всего автомобилей, вытянутых с зубами – 7 автомобилей

Как рассказали представители мировой Книги рекордов Гиннесса, Дмитрий в 2019 году уже пробовал протащить с помощью бороды грузовик, но тогда это не удалось сделать. Экстремала постигла неудача, после того, как волосы на подбородке не выдержали нагрузки и оборвались.

Дмитрий решился попробовать во второй раз. Для этого он несколько лет отращивал бороду и экспериментировал с новыми способами ее заплетания, чтобы сделать ее как можно более крепкой и похожей на веревку.

На этот раз Дмитрию удалось с помощью бороды протащить микроавтобус весом 2,58 тонны, чтобы побить предыдущий рекорд в 1 тонну 950 кг, установленный 10 лет назад Антанасом Контримасом из Литвы.

Посмотреть как это было можно в видео, для этого перемотайте на отметку 3 минуты 49 секунд:

На бороде Дмитрий не остановился и снова попытался протащить на шее 7,7-тонный грузовик.

В 2022 году Дмитрий установил рекорд тяжелейшего поезда, который тянется за шею весом более 32 тонн, поэтому он был уверен, что сможет выполнить подобное с автотранспортом.

Рекорд дался Дмитрию тяжело. Когда буксирный трос зажал его шею, пока он тянул грузовик, лицо силача покраснело, однако он смог преодолеть необходимую пятиметровую дистанцию, чтобы стать первым человеком, достигшим этого титула Книги рекордов Гиннеса.

Третий рекорд Дмитрий установил весной 2023 года, когда силач пытался протащить зубами шесть автомобилей. В этот раз днепрянин замахнулся на 7 машин такси с водителями в салоне.

Автомобили весом 8 тонн 784 кг Дмитрий протянул на 50 метров, чем успешно побил собственный рекорд.

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