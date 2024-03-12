Поспорил с товарищем: в маршрутке Днепра подросток ездил в мешке

Бывает и такое!

Странного пассажира на днях обнаружили на заднем сиденье в маршрутке №23 (ж/м Ломовский — ТРЦ «Новый центр»).

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что 16-летний парень поспорил с товарищем, что спрячется в мешок в маршрутке и сможет проехать так до конечной остановки. Но не так сложилось, как думалось!

В полицию по поводу этого инцидента обращений не было, сообщили журналисту dnepr.info.

Напомним, ранее мы писали, что во время одного из вызовов бригада «скорой» Индустриальной подстанции Днепровской станции экстренной медицинской помощи столкнулась с неадекватными родственниками пациента. Детали — ТУТ!

Также мы сообщали, что в Днепре у маршрутки во время движения отпало колесо (ВИДЕО).

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