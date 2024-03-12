Экс-звезда сборной Украины и «Днепра» Коноплянка планирует завершить футбольную карьеру

Евгений Коноплянка хочет "повесить бутсы на стену".

По крайней мере, такую информацию публикует тематический портал Sport24.ua.

Звездный 34-летний полузащитник близок к завершению карьеры футболиста. Коноплянка, по информации СМИ, планирует стать футбольным агентом.

Последним клубом Коноплянки стал румынский ЧФР «Клуж», за который он отыграл 54 минуты в четырех матчах, так и не отличившись результативными действиями на поле. Однако в январе 2024 футболист и клуб расторгли контракт с согласия сторон.

Свое прощание с футболом Коноплянка якобы объясняет «старыми травмами», мешающими ему играть.

За свою карьеру в ЧФР «Клуж» Евгений выступал за «Днепр», «Севилью», «Шальке», «Шахтер» и «Краковию». В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол. За сборную Коноплянка дебютировал 25 мая 2010 года.

Поговаривают, что после завершения карьеры совместно с бывшим одноклубником по «Днепру» Романом Зозулей Коноплянка собирается создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

Однако сам Роман Зозуля, ушедший из футбола летом 2023, пока не комментирует информацию о планах создать компанию и советует обращаться в Коноплянку за объяснениями.

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