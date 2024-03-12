Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Экс-звезда сборной Украины и «Днепра» Коноплянка планирует завершить футбольную карьеру

Экс-звезда сборной Украины и «Днепра» Коноплянка планирует завершить футбольную карьеру

Сегодня 17:43
просмотров

Евгений Коноплянка хочет "повесить бутсы на стену".

Новости Днепра про Экс-звезда сборной Украины и

По крайней мере, такую информацию публикует тематический портал Sport24.ua.

Звездный 34-летний полузащитник близок к завершению карьеры футболиста. Коноплянка, по информации СМИ, планирует стать футбольным агентом.

Последним клубом Коноплянки стал румынский ЧФР «Клуж», за который он отыграл 54 минуты в четырех матчах, так и не отличившись результативными действиями на поле. Однако в январе 2024 футболист и клуб расторгли контракт с согласия сторон.

Свое прощание с футболом Коноплянка якобы объясняет «старыми травмами», мешающими ему играть.

За свою карьеру в ЧФР «Клуж» Евгений выступал за «Днепр», «Севилью», «Шальке», «Шахтер» и «Краковию». В его активе также 87 матчей за национальную команду Украины, в которых он забил 21 гол. За сборную Коноплянка дебютировал 25 мая 2010 года.

Поговаривают, что после завершения карьеры совместно с бывшим одноклубником по «Днепру» Романом Зозулей Коноплянка собирается создать агентскую компанию и заниматься трудоустройством украинских футболистов в Европе.

Однако сам Роман Зозуля, ушедший из футбола летом 2023, пока не комментирует информацию о планах создать компанию и советует обращаться в Коноплянку за объяснениями.

Читайте также:

Новости Днепра про Экс-звезда сборной Украины и Українська Новости Днепра про Экс-звезда сборной Украины и Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело
    Новости Днепра
    Сегодня 17:01
    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело

    В Никопольском районе была создана военная комендатура.

    Поспорил с товарищем: в маршрутке Днепра подросток ездил в мешке
    Новости Днепра
    Сегодня 13:42
    Поспорил с товарищем: в маршрутке Днепра подросток ездил в мешке

    Бывает и такое!

    Еще 8 марта уехал из дома: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 11:11
    Еще 8 марта уехал из дома: на Днепропетровщине разыскивают без вести пропавшего 60-летнего мужчину

    Присмотритесь внимательно к фото!

    На Днепропетровщине заметили необычных птиц с «рогами» (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:44
    На Днепропетровщине заметили необычных птиц с «рогами» (ВИДЕО)

    Природа удивляет!

    Последние новости

    Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре
    Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре

    В последнее время участились случаи, когда жители жилмассивов, граничащих с лесами или находящиеся у границ города видели у своих домов лисиц. Почему дикие животные подходят так близко к людям – неизвестно. В любом случае от такого животного нужно держаться подальше:…

    Сегодня 17:38
    4
    просмотров
    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело
    В районе Днепропетровщины установили особый режим въезда и выезда: в чем дело

    В Никопольском районе была создана военная комендатура.

    Сегодня 17:01
    2
    просмотров
    В Украине фиксируют перебои в работе Telegram
    В Украине фиксируют перебои в работе Telegram

    Пользователи сообщают о проблемах с приложением.

    Сегодня 16:34
    2
    просмотров
    На ж/м Сокол житель Днепра самостоятельно задержал рецидивиста, оставившего улицу без света
    На ж/м Сокол житель Днепра самостоятельно задержал рецидивиста, оставившего улицу без света

    Житель Днепра поймал рецидивиста, который рыскал во дворе многоэтажки, чтобы обокрасть автомобили.

    Сегодня 16:12
    2
    просмотров
    Жители Днепра, которые не выезжали за границу с начала вторжения, могут получить 14 тыс. грн: правда ли это
    Жители Днепра, которые не выезжали за границу с начала вторжения, могут получить 14 тыс. грн: правда ли это

    Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

    Сегодня 15:48
    14
    просмотров
    Рельсы у самой воды: как 60 лет назад выглядела набережная Днепра  (ФОТО)
    Рельсы у самой воды: как 60 лет назад выглядела набережная Днепра  (ФОТО)

    В середине 1950-х годов по набережной частично проезжал железнодорожный состав, следующий по маршруту «Павловская Затока-Мандрыковка». С одной стороны от поезда были скалы, с другой – река. Но при строительстве набережной маршрут был отменен, а сама железнодорожная ветка наоборот – продлена.

    Сегодня 14:51
    5
    просмотров
    Почему Украина перешла на новый церковный календарь, но Пасха в мае, а не 31 марта
    Почему Украина перешла на новый церковный календарь, но Пасха в мае, а не 31 марта

    В 2024 году, несмотря на то, что Украина перешла на новый церковный календарь, Пасху будут праздновать "по старинке".

    Сегодня 14:30
    3
    просмотров
    В Днепре после отбоя слышали взрыв: что известно
    В Днепре после отбоя слышали взрыв: что известно

    Вероятно, это был плановый взрыв.

    Сегодня 14:00
    18
    просмотров
    Поспорил с товарищем: в маршрутке Днепра подросток ездил в мешке
    Поспорил с товарищем: в маршрутке Днепра подросток ездил в мешке

    Бывает и такое!

    Сегодня 13:42
    11
    просмотров
    Вблизи Днепра родственники пациента, который был при смерти, напали на медиков «скорой»
    Вблизи Днепра родственники пациента, который был при смерти, напали на медиков «скорой»

    Родственники пациента напали на фельдшеров, пытавшихся вернуть его к жизни.

    Сегодня 13:33
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх