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З Дніпра до Карпат запустили додаткові потяги на весняні канікули

Сьогодні 11:36
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З Дніпра у березні курсуватимуть додаткові потяги до Ворохти.

Новости Днепра про З Дніпра до Карпат запустили додаткові потяги на весняні канікули

Укрзалізниця запустить додаткові рейси у популярні напрямки на період шкільних весняних канікул. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Більшість потягів курсуватимуть з Києва до західних регіонів України – Львова, Івано-Франківська, Трускавця, Рахова. Проте не залишили без уваги Дніпро.

У березні курсуватиме поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта з додатковими рейсами. 

Ціна квитків стартує від 1400 гривень у вагони купе та від 3513 гривень у вагони люкс.

Відправлення з Дніпра по непарних числах о 14:35.

  • Поїзд курсуватиме через Кам’янське (15:08),
  • Верхньодніпровськ (15:29),
  • Вільногірськ (16:02),
  • П’ятихатки (16:33),
  • Олександрію (18:04),
  • Знам’янку (18:48),
  • Фундукліївку (19:46),
  • Кам’янку (20:03),
  • станцію ім. Тараса Шевченка (20:27),
  • Городище (21:28), Корсунь (21:51),
  • Миронівку (22:38),
  • Білу Церкву (23:22),
  • Козятин (1:04),
  • Калинівку (1:41),
  • Вінницю (2:03),
  • Хмельницький (4:05),
  • Підволочиськ (5:28),
  • Тернопіль (6:16),
  • Злочів (7:16),
  • Красне (7:41),
  • Підзамче (8:14),
  • Львів (8:27),
  • Ходорів (10:11),
  • Галич (10:56),
  • Івано-Франківськ (11:28),
  • Яремче (13:10),
  • Татарів-Буковель (13:50).

Прибуття у Ворохту о 14:09. Час у дорозі – 23,5 години.

Зворотно, відправлення з Ворохти по парним числам о 16:26.

Поїзд курсуватиме через Татарів-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Івано-Франківськ (18:25), Галич (19:22), Ходорів (20:16), Львів (21:20), Бердичів (2:48), Білу Церкву (5:02), станцію ім. Тараса Шевченка (7:18), Знам’янку (8:38), Олександрію (9:22), Кам’янське (12:01). Прибуття у Дніпро о 12:35. Час у дорозі – 20 годин.

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Новости Днепра про З Дніпра до Карпат запустили додаткові потяги на весняні канікулиУкраїнська

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