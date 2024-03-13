З Дніпра до Карпат запустили додаткові потяги на весняні канікули

З Дніпра у березні курсуватимуть додаткові потяги до Ворохти.

Укрзалізниця запустить додаткові рейси у популярні напрямки на період шкільних весняних канікул. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Більшість потягів курсуватимуть з Києва до західних регіонів України – Львова, Івано-Франківська, Трускавця, Рахова. Проте не залишили без уваги Дніпро.

У березні курсуватиме поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта з додатковими рейсами.

Ціна квитків стартує від 1400 гривень у вагони купе та від 3513 гривень у вагони люкс.

Відправлення з Дніпра по непарних числах о 14:35.

Поїзд курсуватиме через Кам’янське (15:08),

Верхньодніпровськ (15:29),

Вільногірськ (16:02),

П’ятихатки (16:33),

Олександрію (18:04),

Знам’янку (18:48),

Фундукліївку (19:46),

Кам’янку (20:03),

станцію ім. Тараса Шевченка (20:27),

Городище (21:28), Корсунь (21:51),

Миронівку (22:38),

Білу Церкву (23:22),

Козятин (1:04),

Калинівку (1:41),

Вінницю (2:03),

Хмельницький (4:05),

Підволочиськ (5:28),

Тернопіль (6:16),

Злочів (7:16),

Красне (7:41),

Підзамче (8:14),

Львів (8:27),

Ходорів (10:11),

Галич (10:56),

Івано-Франківськ (11:28),

Яремче (13:10),

Татарів-Буковель (13:50).

Прибуття у Ворохту о 14:09. Час у дорозі – 23,5 години.

Зворотно, відправлення з Ворохти по парним числам о 16:26.

Поїзд курсуватиме через Татарів-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Івано-Франківськ (18:25), Галич (19:22), Ходорів (20:16), Львів (21:20), Бердичів (2:48), Білу Церкву (5:02), станцію ім. Тараса Шевченка (7:18), Знам’янку (8:38), Олександрію (9:22), Кам’янське (12:01). Прибуття у Дніпро о 12:35. Час у дорозі – 20 годин.

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