З Дніпра до Карпат запустили додаткові потяги на весняні канікули

Укрзалізниця запустить додаткові рейси у популярні напрямки на період шкільних весняних канікул. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Більшість потягів курсуватимуть з Києва до західних регіонів України – Львова, Івано-Франківська, Трускавця, Рахова. Проте не залишили без уваги Дніпро.
У березні курсуватиме поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта з додатковими рейсами.
Ціна квитків стартує від 1400 гривень у вагони купе та від 3513 гривень у вагони люкс.
Відправлення з Дніпра по непарних числах о 14:35.
Прибуття у Ворохту о 14:09. Час у дорозі – 23,5 години.
Зворотно, відправлення з Ворохти по парним числам о 16:26.
Поїзд курсуватиме через Татарів-Буковель (16:39), Яремче (17:07), Івано-Франківськ (18:25), Галич (19:22), Ходорів (20:16), Львів (21:20), Бердичів (2:48), Білу Церкву (5:02), станцію ім. Тараса Шевченка (7:18), Знам’янку (8:38), Олександрію (9:22), Кам’янське (12:01). Прибуття у Дніпро о 12:35. Час у дорозі – 20 годин.
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