Мешканців Дніпра та області попереджають про небезпечне метеоявище

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище: 13 березня вдень у Дніпрі та по Дніпропетровській області очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Прогнозується:

13 березня: Хмарно з проясненнями. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла, по місту вночі 0-2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

14-15 березня: Хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

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