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  • Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

Сьогодні 10:00
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До гасіння займання залучили 32 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

Сьогодні, 13 березня, о 02:11 на лінію «101» повідомили про пожежу у виробничій будівлі підприємства, яке розташоване на землях Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони з’ясували, що всередині ангару горить обладнання для виготовлення металевих виробів та готова продукція на площі 650 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 04:14.

Новости Днепра про Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

Новости Днепра про Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

Новости Днепра про Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 32 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)Українська

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