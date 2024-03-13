Під Дніпром на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ВІДЕО)

До гасіння займання залучили 32 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Сьогодні, 13 березня, о 02:11 на лінію «101» повідомили про пожежу у виробничій будівлі підприємства, яке розташоване на землях Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони з’ясували, що всередині ангару горить обладнання для виготовлення металевих виробів та готова продукція на площі 650 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу ліквідували о 04:14.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 32 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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