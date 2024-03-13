У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні, 13 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
З 9:00 до 17:00:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Дніпрянин пограбував автомийку та викрав автівку.
Житель Дніпра піймав рецидивіста, який нишпорив у дворі багатоповерхівки, аби…
Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!
У середині 1950-х років по частині нинішньої набережної проїжджав залізничний…