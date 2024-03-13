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У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні 08:00
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси

Сьогодні, 13 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Автотранспортна: 8-А.

З 9:00 до 17:00:

  • вул. Квартальна: 22-32 (парні);
  • вул. Інженерна: 8, 10;
  • вул. Казакевича: 5, 7.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адресиУкраїнська

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