У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло на увесь день: адреси

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Сьогодні, 13 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Автотранспортна: 8-А.

З 9:00 до 17:00:

вул. Квартальна: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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