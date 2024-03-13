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  • Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

Сегодня 10:00
просмотров

К тушению возгорания привлекли 32 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

Сегодня, 13 марта, в 02:11 на линию «101» сообщили о пожаре в производственном здании предприятия, которое расположено на землях Слобожанской поселковой территориальной громады Днепровского района.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они выяснили, что внутри ангара горит оборудование для изготовления металлических изделий и готовая продукция на площади 650 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали в 04:14.

Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 32 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Под Днепром на предприятии вспыхнул масштабный пожар: подробности от ГСЧС (ВИДЕО)Русский

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