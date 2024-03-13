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В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

Сегодня 08:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

Сегодня, 13 марта, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Автотранспортная: 8-А.

С 9:00 до 17:00:

  • ул. Квартальная: 22-32 (четные);
  • ул. Инженерная: 8, 10;
  • ул. Казакевича: 5, 7.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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