В Днепре сегодня будут выключать свет на весь день: адреса

Важная информация!

Сегодня, 13 марта, в Днепре будут выключать свет в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Автотранспортная: 8-А.

С 9:00 до 17:00:

ул. Квартальная: 22-32 (четные);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: