Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: 13 марта днем в Днепре и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Прогнозируется:
13 марта: Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла, по городу ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
14-15 марта: Облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.
Читайте также:
Автор:
Мини-Лас-Вегас работал в Каменском.
В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.
Ребенка искали около часа!
Вчера вечером россияне атаковали ракетами Кривой Рог.
В Днепре на досках объявлений каждый день продают тысячи разных вещей: от телефонов до обуви и детских игрушек, но есть и действительно уникальные и необычные «лоты».
Ради поощрения рождаемости в Украине размышляют об увеличении размера помощи, которую получают родители при рождении малыша.
Газовики предполагают, что из-за халатности владельцев квартиры произошла трагедия.
Мини-Лас-Вегас работал в Каменском.
К сожалению, количество погибших может возрасти.
Более 20 лет в самом центре Днепра, в окружении новых зданий стоит фактически новострой-заброшка. Здание было возведено в начале 1980-х годов, но эксплуатировалось не долго и теперь «украшает» пустыми черными окнами улицу Шевченко.
"Спасибо, наши розовые феи", - написал Филатов.
В Кривом Роге собака покусала своих хозяев.
Ребенка искали около часа!
В Кривом Роге возросло количество жертв в результате удара по жилым кварталам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!