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Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении

Сегодня 08:30
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении: 13 марта днем в Днепре и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Прогнозируется:

13 марта: Облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла, по городу ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.

14-15 марта: Облачно с прояснениями. Ночью мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4-9°С тепла.

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