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Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

Сегодня 16:43
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В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".

Добраться кладбища можно с помощью следующих общественных транспортов:

  • Удлиненные автобусные маршруты: № 32 (с пл. Вокзальной), № 136 (с ж/м Левобережный-3, центральной части города), № 127 (с пл. Соборной). Ведут в Сурско – Литовское кладбище.
  • дополнительный автобусный маршрут № 96 (с ул. Криворожская, ПМЖ центральная проходная), а также удлиненные автобусные маршруты: № 55 (с ж/м Победа – пер. Добровольцев и ул. Рабочая – ул. Национальной Гвардии.) п, № 156 ( будет заезжать по требованию с ж/м (Парус) – ведут к Краснопольскому кладбищу;
  • удлиненный автобусный маршрут № 21 (с пл. Успенской) – ведет к Ново-Игренскому кладбищу;
  • автобусный маршрут № 108 – кладбище поселка Деевка-1;
  • удлиненный автобусный маршрут № 92 (с пл. Вокзальная) – кладбище поселка Деевка-2;
  • автобусный маршрут № 77 – кладбище в пгт Таромское;
  • автобусный маршрут № 1 – кладбище поселка Чапли;
  • автобусный маршрут № 98 – кладбище поселка Шевченко;
  • автобусный маршрут № 85 – кладбище поселка Дорогое:
  • автобусные маршруты: №38, №51, №37, №107, №136, а также электротранспорт: троллейбус №20, трамваи №18 и №19 – кладбище Новоклочковское;
  • удлиненный автобусный маршрут № 115 (с пл. Успенская каждые 30 минут) – кладбище Днепровского района;
  • автобусный маршрут № 153 – кладбище поселка Самаровка.

График работы:
11 и 12 мая – с 8:00 до 15:00;
13 мая – с 8:00 до 14:00.

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