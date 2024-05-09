Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

Добраться кладбища можно с помощью следующих общественных транспортов:
График работы:
11 и 12 мая – с 8:00 до 15:00;
13 мая – с 8:00 до 14:00.
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