Мешканцям Дніпра нагадали за фіксований обов’язковий щомісячний платіж: про що йдеться

У комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» нагадали мешканцям Дніпра, що щомісяця, окрім сплати за спожиту воду, треба обов’язково вносити плату за абонентське обслуговування. Раніше абонплата входила в тариф, однак зараз, відповідно до чинного законодавства, вона виділена окремим платежем.
Плата за абонентське обслуговування – це фіксований обов’язковий щомісячний платіж, який включає в себе витрати підприємства на укладання, обслуговування договорів, обслуговування вузлів комерційного обліку (за наявності) тощо, – йдеться у повідомленні КП.
Зазначимо, плата за абонентське обслуговування для споживачів КП «Дніпроводоканал» з 1 січня 2024 року становить:
Для населення у багатоквартирних будинках:
Для населення у багатоквартирних будинках (в разі наявності у будівлі вузлів комерційного обліку води):
Для населення приватного сектору:
Більш детально ознайомитися з інформацією щодо абонплати можна на сайті КП.
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