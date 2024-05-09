Мешканцям Дніпра нагадали за фіксований обов’язковий щомісячний платіж: про що йдеться

Раніше абонплата за воду входила в тариф, однак зараз, відповідно до чинного законодавства, вона виділена окремим платежем.

У комунальному підприємстві «Дніпроводоканал» нагадали мешканцям Дніпра, що щомісяця, окрім сплати за спожиту воду, треба обов’язково вносити плату за абонентське обслуговування. Раніше абонплата входила в тариф, однак зараз, відповідно до чинного законодавства, вона виділена окремим платежем.

Плата за абонентське обслуговування – це фіксований обов’язковий щомісячний платіж, який включає в себе витрати підприємства на укладання, обслуговування договорів, обслуговування вузлів комерційного обліку (за наявності) тощо, – йдеться у повідомленні КП.



Зазначимо, плата за абонентське обслуговування для споживачів КП «Дніпроводоканал» з 1 січня 2024 року становить:

Для населення у багатоквартирних будинках:

плата за абонентське обслуговування водопостачання – 18,54 грн.

плата за абонентське обслуговування водовідведення – 17,46 грн.

Для населення у багатоквартирних будинках (в разі наявності у будівлі вузлів комерційного обліку води):

плата за абонентське обслуговування водопостачання – 19,92 грн.

плата за абонентське обслуговування водовідведення – 17,46 грн.

Для населення приватного сектору:

при наявності вузла обліку плата за абонентське обслуговування водопостачання – 36,98 грн.

при підключенні домоволодіння до каналізаційних мереж КП «Дніпроводоканал» плата за абонентське обслуговування водовідведення – 17,46 грн.

Більш детально ознайомитися з інформацією щодо абонплати можна на сайті КП.

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