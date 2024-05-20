Готуйте свічки та ліхтарики: на Дніпропетровщині знову очікується масштабне відключення світла

У Дніпрі та Дніпропетровській області з 21 по 23 травня планується відключення світла.

Про це повідомляє енергетична компанія ЦЕК.

Сьогодні, 20 травня, ремонтні роботи будуть проводитися у:

Новомосковському районі з 08:00 до 18:00 – смт. Черкаське : вул. Лісна: 4, 18, 24.

Петриківському районі з 08:00 до 18:00 – с. Петриківка: вул. Леваневського: 15, 17, 19.

Павлограді з 08:00 до 18:00 – вул. Соборна: 64, 103, 105А, 109, 115.

Жовтих Водах з 08:00 до 18:00:

вул. 8 Березня: 54-60 (парні), 97-105 (непарні);

пров. Затишний: 1-8;

пров. Мальовничий: 1-8;

пров. Привокзальний: 2-12 (парні);

пров. Яблуневий: 1, 3, 5, 7;

пров. Запорізький: 13, 15Г.

Вільногорську з 08:15 до 18:00 – вул. Центральна: 67Б, 75, 75А, 77, 77А, 77Б, 79, 79А, 81.

Криворізькому районі з 07:30 до 18:00 – с. АПОСТОЛОВЕ: вул. Покровська: 50Б.

Кривому Розі з 08:00 до 17:00:

вул. Академіка Малахова: 39А;

вул. Балхаська: 3;

вул. Кобилянського: 223, 223В.

У Дніпрі 21 травня з 8:00 до 17:00 планові ремонтні роботи будуть проводитися за такими адресами:

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна) 36;

вул. Робоча будинки 79-85 (непарні).

З 8:00 до 18:00:

вул. Незалежності 8, 14, 18Б, 20, 22А, 24, 28, 30, 32.

вул. Надії Алексєєнко 104.

22 травня роботи планують проводити з 08:00 до 17:00 за адресами:

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12А, 14, 16, 17-33, 35А, 36, 37, 39;

вул. Автозаводська: 1, 51А, 53-61 (парні), 88Б, 90А, 92-100 (парні), 102А, 104, 106, 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Зимова: 1-18, 20;

вул. Сєдова: 1-5, 7-17, 18А, 19, 20, 22;

вул. Крамського: 1, 3, 5-11, 12Б, 13-42, 43А, 44А, 45-47, 51Б;

вул. Переможців: 8А, 31-41 (непарні), 42-73, 75-81 (непарні), 84Б, 86-110 (парні);

вул. Олексія Тищика: 1-19, 20А, 21-23, 24А, 25-38, 40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2, 4, 6, 8;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-23, 27-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-45 (непарні), 46А, 47, 51А, 55, 57А, 59-77 (непарні), 79А, 81, 83, 85А, 87-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський другий: 33;

пров. Крамського: 1, 4;

пров. Криворізький: 4;

З 08:00 до 18:00:

вул. Будівельників: 10Т, 10Н, 17, 295, 305;

вул. 152-ї Дивізії: 160Д.

вул. Аеродром: 1-12, 12А, 13,14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 320, 436;

23 травня очікуватимуть на відключення світла з 08:00 до 17:00 мешканці Дніпра за такими адресами:

вул. Незалежності: 8, 10, 12А, 14, 16;

просп. Олександра Поля: 100, 104, 106А, 108, 110;

З 08:00 до 18:00:

вул. 152-ї Дивізії 160Д;

вул. Будівельників: 10Т, 17, 295, 305;

вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 187, 169, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 320, 436;

вул. Аеродром: 1-7, 8А, 9-14. 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Оздоровча: 8.

У Павлограді 21 травня з 08:00 до 18:00 світла не буде:

вул. Дніпровська: 460;

вул. Поштова: 1А, 2, 3/3, 4-6, 8-10, 12-28 (парні).

Мікрорайон ПМЗ

вул. Корольова Сергія: 1, 3А, 10;

вул. Нова: 1, 3А, 5, 7;

вул. Віталія Шкуренка: 1, 2/1, 3, 4, 6/1;

вул. Корольова Сергія: 1, 2/1, 4/1, 6/2, 8А, 10, 12;

23 травня з 08:00 до 18:00:

пров. Зарічний: 1-4.

вул. Героїв України: 2, 4, 6;

вул. Кільцева: 4;

вул. Зарічна: 1-13, 15;

вул. Кабака: 1-9;

У Жовтих Водах 21 травня з 08:00 до 18:00:

пров. Запорізький: 13, 15Г;

бульвар Свободи: 1, 2-8 (парні), 94-100 (парні), 104-136 (парні).

З 10:00 до 17:00:

вул. Базарна: 1, 3-6, 8-11, 13-25, 27-30, 32-40 (парні);

вул. Кодацька: 3;

вул. Шахтарської Слави: 1, 2, 5.

вул. Пожежна: 8Г;

вул. Українська: 1, 6, 8;

22 травня з 08:00 до 17:00:

пров. Володимира Філатова: 1-32;

пров. Двірцевий: 1-12, 13А, 14-33, 35, 37, 41;

пров. Київський: 2, 4, 6, 8;

пров. Пирогова: 1-5, 6, 8-32, 34-40 (парні).

бульвар Свободи: 54-60 (парні), 62, 64, 80-92 (парні);

вул. 8 Березня: 35, 37, 39, 40А, 41, 42А, 43, 44А, 45, 47;

вул. Богуна: 4, 6, 42-48 (парні), 73, 75;

вул. Героїв України: 10, 12;

вул. Заводська: 4А, 9, 17Б;

вул. Козацької Слави: 18, 23, 25;

вул. Михайла Грушевського: 2Б;

вул. Шахтарської Слави;

23 травня з 08:00 до 18:00:

вул. Партизанська: 1-22, 24-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні);

вул. Тиха: 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60;

З 10:00 до 17:00:

вул. Базарна: 31, 42-52 (парні);

вул. Вербова: 17, 19;

вул. Григорія Потапова: 3, 9-23 (непарні), 27-35 (непарні), 41-59 (непарні), 61А, 62Б, 63-71, 73-102, 104-176 (парні), 180, 182А, 184-196 (парні), 200-206 (парні);

вул. Набережна: 36-44 (парні), 45, 47, 49-54, 56-66, 68, 70-82, 84, 86-93, 95-103, 105-119, 121-126, 129, 133;

вул. Південна: 1А, 2, 3, 5-15, 19, 21;

вул. Данила Нечая: 23-31, 33-48, 50-52, 54-64, 66-72 (парні);

вул. Зарічна: 1-6, 8-16 (парні);

вул. Партизанська: 1-22, 24-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні); вул. Перемоги: 85;

вул. Першотравнева: 13;

вул. Зелена: 1-18, 20, 22, 23А, 24-27, 28А, 29, 30А, 31-33, 35-39, 40А, 41-46, 48-52, 54, 56, 59-62, 64, 68;

вул. Кооперативна: 2, 8, 12;

вул. Лесі Українки: 1-3, 5, 7-18, 20-26 (парні);

вул. Літературна: 1, 5-21 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);

вул. Мічуріна: 2-5, 7-19 (непарні);

вул. М. Пошедіна: 25;

вул. Тимірязєва: 1-9, 11, 13-19;

вул. Тиха: 1А, 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 31-51, 53-58, 60;

вул. Транспортна: 1, 10Г, 14;

вул. Українська: 34А, 43, 45, 46, 48;

вул. Шкільна: 5, 8-17, 19-21, 23-29, 31, 33-39, 41-49 (непарні);

пров. Веселий: 1А, 2-8;

пров. Перемоги: 2Б;

пров. Серпневий;

пров. Тупиковий: 1;

пров. Червневий: 1, 3-8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

пров. Водобудський: 2-10 (парні);

пров. Кар’єрний: 3, 9;

пров. Літний: 2-8, 10;

пров. Луговий: 3-6, 9, 11, 13;

пров. Малий: 2, 6;

пров. Шахтарський: 1, 3;

с. МАР`ЯНІВКА: пров. Дачний: 2, 4, 6.

вул. Володимира Великого: 2, 6-18 (парні), 22, 24, 28, 32-58 (парні), 59, 60, 62-81, 83-93 (непарні), 97-113 (непарні), 117-125 (непарні);

вул. Осіння: 8-18 (парні), 22, 28-38 (парні), 42-54 (парні), 56А, 58, 63-71 (непарні), 75-81 (непарні), 85-109 (непарні).

У Вільногорську 21 травня з 07:30 до 18:00:

вул. Молодіжна: 48, 48А, 48Б, 50, 50Б, 52, 52А;

вул. Центральна: 75Б.

22 травня з 07:30 до 18:00 – бульвар Миру: 15.

23 травня з 17:30 до 18:00 – вул. Центральна: 36. З 11:00 до 12:00 – вул. Центральна: 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57.

У Кривому Розі 22 травня з 07:30 до 18:00 – с. ЖОВТЕ: вул. Цементників: 1-7, 10, 14. З 08:00 до 17:00: с. ЧЕРВОНА КОЛОНА:

вул. Заводська: 3-9 (непарні), 13-27 (непарні), 31-45 (непарні), 49-57 (непарні); вул. Набережна: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

У Зеленодольську 23 травня з 07:30 до 18:00:

вул. Енергетична: 26, 28, 30;

вул. Рибалко: 10, 12.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: