Жителям Днепра напомнили о фиксированном обязательном ежемесячном платеже: о чем идет речь

В коммунальном предприятии «Днепрводоканал» напомнили жителям Днепра, что ежемесячно, кроме оплаты за потребленную воду, надо обязательно вносить плату за абонентское обслуживание. Ранее абонплата входила в тариф, однако сейчас, согласно действующему законодательству, она выделена отдельным платежом.
Плата за абонентское обслуживание — это фиксированный обязательный ежемесячный платеж, который включает в себя расходы предприятия на заключение, обслуживание договоров, обслуживание узлов коммерческого учета (при наличии) и т.д., — говорится в сообщении КП.
Отметим, плата за абонентское обслуживание для потребителей КП «Днепрводоканал» с 1 января 2024 года составляет:
Для населения в многоквартирных домах:
Для населения в многоквартирных домах (в случае наличия в здании узлов коммерческого учета воды):
Для населения частного сектора:
Более подробно ознакомиться с информацией об абонплате можно на сайте КП.
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