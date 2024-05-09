Жителям Днепра напомнили о фиксированном обязательном ежемесячном платеже: о чем идет речь

Ранее абонплата за воду входила в тариф, однако сейчас, согласно действующему законодательству, она выделена отдельным платежом.

В коммунальном предприятии «Днепрводоканал» напомнили жителям Днепра, что ежемесячно, кроме оплаты за потребленную воду, надо обязательно вносить плату за абонентское обслуживание. Ранее абонплата входила в тариф, однако сейчас, согласно действующему законодательству, она выделена отдельным платежом.

Плата за абонентское обслуживание — это фиксированный обязательный ежемесячный платеж, который включает в себя расходы предприятия на заключение, обслуживание договоров, обслуживание узлов коммерческого учета (при наличии) и т.д., — говорится в сообщении КП.

Отметим, плата за абонентское обслуживание для потребителей КП «Днепрводоканал» с 1 января 2024 года составляет:

Для населения в многоквартирных домах:

плата за абонентское обслуживание водоснабжения — 18,54 грн.

плата за абонентское обслуживание водоотведения — 17,46 грн.

Для населения в многоквартирных домах (в случае наличия в здании узлов коммерческого учета воды):

плата за абонентское обслуживание водоснабжения — 19,92 грн.

плата за абонентское обслуживание водоотведения — 17,46 грн.

Для населения частного сектора:

при наличии узла учета плата за абонентское обслуживание водоснабжения — 36,98 грн.

при подключении домовладения к канализационным сетям КП «Днепрводоканал» плата за абонентское обслуживание водоотведения — 17,46 грн.

Более подробно ознакомиться с информацией об абонплате можно на сайте КП.

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