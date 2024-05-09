У Дніпрі майже третина перевірених газових лічильників непридатні

У Дніпрі перевіряють побутові лічильники газу.

Триває перевірка газових лічильників, які встановлені у домівках дніпрян.

Фахівці Дніпровської філії “Газмережі” зазначили, що майже третина перевірених лічильників не відповідають стандартам.

У січні-квітні 2024 року провели повірку майже 2,5 тисячі побутових лічильників газу, і майже 30% виявилися не придатними, йдеться у повідомленні “Газмережі”.

750 лічильників, які були встановлені в будинках містян, не відповідають вимірювальним характеристикам.

Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. Споживачам не треба хвилюватися про те, як і коли повіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології Дніпровської філії “Газмережі”. У разі настання дати повірки споживачів заздалегідь попереджають і узгоджують дату та час зняття лічильників, – зазначив головний метролог компанії Юрій Шипілов.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі цього травня вимикатимуть газ.

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