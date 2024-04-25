Де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ

У травні в Дніпрі знову вимикатимуть газ через ремонтні роботи

Дніпровська філія “Газмережі” оприлюднила перелік адрес, де у травні 2024 року будуть вимикати газ, би провести ремонтні роботи.

Дніпро 1 травня вул. Передова 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798;

пр. Науки, 84а;

ж/м Покровський, 3е;

Запорізьке шосе, 8.

2 травня вул. Січеславська Набережна, 9;

вул. Старокозацька, 74в;

вул. Осіння, 9;

ж/м Тополя-3, буд. 47, корпус 2, під’їзд 1;

вул. Велика Діївська, 215, 217, 217а, 219, 221, 225, 225а;

пров. Квітковий, 59. 3 травня

вул. Каруни, 6.

7 травня вул. Князя Ярослава Мудрого, 29. 9 травня

вул. Мічуріна, 4. 13 – 17 травня

вул. Аеродром, 1-17, 8а, 12а-14а, 17а. 17 травня

вул. Князя Ярослава Мудрого, 61, 63. 20 травня

пров. Сміливий,1а, 2-13, 15;

вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 1а, 3

вул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15

вул. Івана Езау, 2, 4, 6:

вул. Братів Бестужевих, 2, 3/4, 4. 21 травня

вул. Автопаркова, 3. 22 травня

вул. Літня, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/2, 7/9, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44;

пр. Олександра Поля, 85, 87, 89, 91. 23 травня

вул. Снігова, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17;

вул. Нерівна, 2, 2а, 6. Дніпровський район смт Обухівка

16 травня вул. Садова, 11, 30а, 32-36, 34/1, 34а, 38, 40, 44, 52, 54, 54/1, 57;

вул. Солідарності, 10.

м. Підгороднє 7 травня вул. Залізнична, 254, 258, 260а, 260в, 262, 262а, 264, 266, 266а, 268, 270, 270а, 270б, 272, 272а, 274, 276, 278, 280а, 280б, 284а, 286а, 293-295, 299, 312, 314а, 322, 330;

вул. Літня, 6, 123;

пров. Орловський, 10-12;

с/т Левада 18, 26

с. Миколаївка 27 травня вул. Дружби;

вул. Львівська;

вул. Тиха;

вул. Шкільна;

вул. Янтарна;

вул. Центральна.

с. Шевченко 15 травня вул. Набережна, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 7/4.

Нагадаємо, Нафтогаз повідомив, скільки платитимуть за газ мешканці Дніпра з 1 травня.

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