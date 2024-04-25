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Де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ

Сьогодні 14:42
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У травні в Дніпрі знову вимикатимуть газ через ремонтні роботи

Новости Днепра про Де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ

Дніпровська філія “Газмережі” оприлюднила перелік адрес, де у травні 2024 року будуть вимикати газ, би провести ремонтні роботи. 
 

Дніпро

1 травня 
  • вул. Передова 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798;
  • пр. Науки, 84а;
  • ж/м Покровський, 3е;
  • Запорізьке шосе, 8.
2 травня 
  • вул. Січеславська Набережна, 9;
  • вул. Старокозацька, 74в;
  • вул. Осіння, 9;
  • ж/м Тополя-3, буд. 47, корпус 2, під’їзд 1;
  • вул. Велика Діївська, 215, 217, 217а, 219, 221, 225, 225а;
  • пров. Квітковий, 59.
3 травня
  • вул. Каруни, 6.
7 травня
  • вул. Князя Ярослава Мудрого, 29.
9 травня 
  • вул. Мічуріна, 4.

13 – 17 травня 

  • вул. Аеродром, 1-17, 8а, 12а-14а, 17а.
17 травня 
  • вул. Князя Ярослава Мудрого, 61, 63.
20 травня
  • пров. Сміливий,1а, 2-13, 15;
  • вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 1а, 3
  • вул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15
  • вул. Івана Езау, 2, 4, 6:
  • вул. Братів Бестужевих, 2, 3/4, 4.
21 травня
  • вул. Автопаркова, 3.
22 травня
 
  • вул. Літня, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/2, 7/9, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44;
  • пр. Олександра Поля, 85, 87, 89, 91.
23 травня
 
  • вул. Снігова, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17;
  • вул. Нерівна, 2, 2а, 6.

Дніпровський район 

смт Обухівка

16 травня 
  • вул. Садова, 11, 30а, 32-36, 34/1, 34а, 38, 40, 44, 52, 54, 54/1, 57;
  • вул. Солідарності, 10.

м. Підгороднє

7 травня
  • вул. Залізнична, 254, 258, 260а, 260в, 262, 262а, 264, 266, 266а, 268, 270, 270а, 270б, 272, 272а, 274, 276, 278, 280а, 280б, 284а, 286а, 293-295, 299, 312, 314а, 322, 330;
  • вул. Літня, 6, 123;
  • пров. Орловський, 10-12;
  • с/т Левада 18, 26

с. Миколаївка

 
27 травня 
  • вул. Дружби;
  • вул. Львівська;
  • вул. Тиха;
  • вул. Шкільна;
  • вул. Янтарна;
  • вул. Центральна.

с. Шевченко

 
15 травня
  • вул. Набережна, 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 7/4.
 
Нагадаємо, Нафтогаз повідомив, скільки платитимуть за газ мешканці Дніпра з 1 травня.
 

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