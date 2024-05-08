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Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 роки

Сьогодні 13:16
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ЗМІ знову матимуть допуск до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану.

Новости Днепра про Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 роки

Спікер Українського Парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження, в якому затверджено Положення “Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні”.

На офіційному сайті Верховної Ради України повідомляється, що для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи Парламенту. Також встановлено обмеження — кількість журналістів не повинна перевищувати 30 осіб.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення журналістам було відмовлено в доступі до Верховної Ради, а також були заборонені трансляції засідання Парламенту.

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Новости Днепра про Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 рокиУкраїнська Новости Днепра про Журналісти повертаються до Ради вперше за останні 2,5 рокиРусский

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