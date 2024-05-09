В яких випадках можна не воювати через релігійні переконання, — постанова Верховного Суду

Коли в липні 2022 року чоловік відмовився приймати повістку в військомат, пояснюючи це наявністю релігійних переконань, ККС ВС взяв це до уваги.
Колегія суддів погодилася з висновком Суду про надання особі кримінальної відповідальності після того, як виявилося, що чоловік не належить до релігійних організацій, а також проходив дострокову службу.
З огляду на ситуацію Суд постановив, що релігійні переконання громадянина виключають кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу у випадку, якщо людина підтвердить:
– правдивість переконань (для цього потрібно надати наявні докази);
– приналежність до релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю.
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