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В яких випадках можна не воювати через релігійні переконання, — постанова Верховного Суду

Сьогодні 11:10
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Судова влада України визначила, коли релігійні переконання громадянина знімають з нього кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Новости Днепра про В яких випадках можна не воювати через релігійні переконання, — постанова Верховного Суду

Коли в липні 2022 року чоловік відмовився приймати повістку в військомат, пояснюючи це наявністю релігійних переконань, ККС ВС взяв це до уваги.

Колегія суддів погодилася з висновком Суду про надання особі кримінальної відповідальності після того, як виявилося, що чоловік не належить до релігійних організацій, а також проходив дострокову службу.

З огляду на ситуацію Суд постановив, що релігійні переконання громадянина виключають кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу у випадку, якщо людина підтвердить:
– правдивість переконань (для цього потрібно надати наявні докази);
– приналежність до релігійних організацій, віровчення яких забороняє користуватися зброєю.

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Новости Днепра про В яких випадках можна не воювати через релігійні переконання, — постанова Верховного СудуУкраїнська Новости Днепра про В яких випадках можна не воювати через релігійні переконання, — постанова Верховного СудуРусский

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