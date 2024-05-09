Як мешканці Дніпра можуть отримати “Доступні ліки” для рідних в аптеці: інструкція від НСЗУ

Корисна інформація!

Якщо вашим рідним важко дістатись до аптеки, щоб отримати “Доступні ліки” або інсулін за е-рецептом, ви можете їм допомогти та отримати необхідні препарати для них.

У Національній службі здоров’я України нагадали, як отримати “Доступні ліки” або інсулін для рідних в аптеці.

Відтоді, як рецепт на “Доступні ліки” став електронним, для пацієнтів значно спростився доступ до необхідних ліків. Адже при вже встановленому діагнозі та підібраному лікуванню, рецепт можна отримувати дистанційно, не витрачаючи час на візит до лікаря. В аптеку також не обов’язково вирушати самому. Номер е-рецепту легко переслати чи повідомити рідним. І вони отримають “Доступні ліки”. Це також працює і під час воєнного стану для всіх ліків, що входять у програму реімбурсації, – зазначили у НСЗУ.

Інструкція

Перше, що потрібно – це мати інформацію про електронний рецепт на “Доступні ліки” або інсулін, який виписав вашим рідним лікар. Візьміть із собою до аптеки роздруковану інформаційну пам’ятку або просто запишіть 16-значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження.

З’ясуйте у рідних, які саме ліки, якого виробника потрібні. Якщо можливо – візьміть стару упаковку від препаратів із собою.

Зверніть увагу, що “Доступні ліки” та інсулін можна отримати як безоплатно, так і з доплатою (перелік лікарських засобів, які входять до програми реімбурсації, а також розміри доплати за упаковку можна переглянути у Реєстрі лікарських засобів). Варто мати на всяк випадок гроші або банківську карту при собі на випадок, якщо виникне необхідність доплати, – додали у НСЗУ.

В аптеці повідомте фармацевту 16-значний номер електронного рецепта. Далі – оберіть із запропонованих фармацевтом торговельних найменувань лікарських засобів саме той, який потрібний. Важливо: варто переконатися, що необхідне торговельне найменування лікарського засобу у потрібній кількості є в наявності. З’ясувавши розмір доплати у разі, якщо буде обрано препарат з доплатою, необхідно назвати 4-значний код підтвердження фармацевту. Фармацевтичний працівник в електронній системі охорони здоров’я накладе електронний підпис. Тільки тоді е-рецепт буде погашено. І ви зможете принесті ліки вашим рідним!

Зверніть увагу. Якщо в аптеці відсутнє саме те торговельне найменування лікарського засобу, яке необхідне, то код підтвердження називати не варто. В такому разі можна замовити необхідний препарат та прийти до цієї ж аптеки через декілька днів. Або звернутись до будь-якої іншої аптеки, яка відпускає “Доступні ліки”, – зазначили у Національній службі здоров’я України.

Нагадаємо, при яких захворюваннях чи станах людина може отримувати ліки в рамках програми реімбурсації:

серцево-судинні захворювання;

діабет 2 типу;

бронхіальна астма;

розлади психіки та поведінки (шизофренія, шизотипові стани, розлади настрою, невротичні розлади, пов’язані зі стресом тощо);

епілепсія;

нецукровий діабет;

цукровий (інсулінозалежний) діабет;

хронічне обструктивне захворювання легень;

хвороба Паркінсона;

імуносупресивні препарати для людей після проведеної трансплантації.

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