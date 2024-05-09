Как жители Днепра могут получить «Доступные лекарства» для родных в аптеке: инструкция от НСЗУ

Полезная информация!

Если вашим родным трудно добраться до аптеки, чтобы получить «Доступные лекарства» или инсулин по е-рецепту, вы можете им помочь и получить необходимые препараты для них.

В Национальной службе здоровья Украины напомнили, как получить «Доступные лекарства» или инсулин для родных в аптеке.

С тех пор, как рецепт на «Доступные лекарства» стал электронным, для пациентов значительно упростился доступ к необходимым лекарствам. Ведь при уже установленном диагнозе и подобранном лечении, рецепт можно получать дистанционно, не тратя время на визит к врачу. В аптеку также не обязательно отправляться самому. Номер е-рецепта легко переслать или сообщить родным. И они получат «Доступные лекарства». Это также работает и во время военного положения для всех лекарств, входящих в программу реимбурсации, — отметили в НСЗУ.

Инструкция

Первое, что нужно — это иметь информацию об электронном рецепте на «Доступные лекарства» или инсулин, который выписал вашим родным врач. Возьмите с собой в аптеку распечатанную информационную памятку или просто запишите 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения.

Выясните у родных, какие именно лекарства, какого производителя нужны. Если возможно — возьмите старую упаковку от препаратов с собой.

Обратите внимание, что «Доступные лекарства» и инсулин можно получить как бесплатно, так и с доплатой (перечень лекарственных средств, которые входят в программу реимбурсации, а также размеры доплаты за упаковку можно посмотреть в Реестре лекарственных средств). Стоит иметь на всякий случай деньги или банковскую карту при себе на случай, если возникнет необходимость доплаты, — добавили в НСЗУ.

В аптеке сообщите фармацевту 16-значный номер электронного рецепта. Далее — выберите из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно тот, который нужен. Важно: стоит убедиться, что необходимое торговое наименование лекарственного средства в нужном количестве есть в наличии. Выяснив размер доплаты в случае, если будет выбран препарат с доплатой, необходимо назвать 4-значный код подтверждения фармацевту. Фармацевтический работник в электронной системе здравоохранения наложит электронную подпись. Только тогда е-рецепт будет погашен. И вы сможете принести лекарства вашим родным!

Обратите внимание. Если в аптеке отсутствует именно то торговое наименование лекарственного средства, которое необходимо, то код подтверждения называть не стоит. В таком случае можно заказать необходимый препарат и прийти в эту же аптеку через несколько дней. Или обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства», — отметили в Национальной службе здоровья Украины.

Напомним, при каких заболеваниях или состояниях человек может получать лекарства в рамках программы реимбурсации:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет 2 типа;

бронхиальная астма;

расстройства психики и поведения (шизофрения, шизотипические состояния, расстройства настроения, невротические расстройства, связанные со стрессом и т.д.);

эпилепсия;

несахарный диабет;

сахарный (инсулинозависимый) диабет;

хроническое обструктивное заболевание легких;

болезнь Паркинсона;

иммуносупрессивные препараты для людей после проведенной трансплантации.

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